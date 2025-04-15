رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع رئيس جورجيا

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 15 ابريل اليوم مع رئيس جورجيا ميخائل كافيلاشفيلي على هامش زيارته الرسمية البلد.

وشهد الاجتماع التعبير عن الارتياح من تطور علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا تطورا شاملا.

كما بحث الطرفان مسائل توسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.