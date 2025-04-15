رئيس جورجيا يزور مقابر الشهداء في باكو

باكو، 16 ابريل، (أذرتاج)

زار الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي مقابر الشهداء في 16 ابريل، ذلك على هامش زيارته الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الجورجي وضع إكليلا من الزهور امام نصب "المشعل الخالد" في مقابر الشهداء إحياء لذكرى أبناء الشعب الاذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.

ثم شاهد الضيف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.