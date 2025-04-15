رئيس جورجيا يزور ضريح حيدر علييف

باكو، 16 ابريل، أذرتاج

قام الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي 16 أبريل بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس كافيلاشفيلي وضع اكليلا من الزهور أمام ضريح حيدر علييف تخليدا لذكراه.

كما وضع باقة من الزهور على قبر طبيبة العيون الشهيرة الأكاديمية ظريفة علييفا احياء لذكراها.