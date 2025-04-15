الرئيس إلهام علييف: إن المشاريع التي تنفذها جورجيا وأذربيجان لها أهمية كبيرة بالنسبة لنطاق جغرافي أوسع

باكو، 16 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في البيان الصحفي الذي أدلى به مع نظيره الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي 16 أبريل اليوم في باكو إن شعبينا عاشا على مدى القرون في ظروف السلام والمودة والأخوة وهذا لا يزال قائما في يومنا هذا والعلاقات بين الدولتين على المستوى العالي.

وأشار رئيس الدولة إلى أن "جورجيا وأذربيجان تنفذان بشكل مشترك عددا كثيرا من المشاريع المهمة وهذه المشاريع لها أهمية كبيرة لبلدينا وشعبينا من جهة ولنطاق جغرافي أوسع من جهة أخرى".