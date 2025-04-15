الرئيس الجورجي: يسعدني تكثّف التعاون بين أذربيجان وجورجيا في حماية المصالح المشتركة

باكو، 16 أبريل، (أذرتاج)

قال رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 16 أبريل اليوم في باكو انه من المؤسف أن بلدينا أصبحا في الآونة الأخيرة مرارا وتكرارا هدفا للمعايير المزدوجة وتدخل القوى الأجنبية في شؤونهما الداخلية ورغم الجهود العديدة المبذولة نزيل بحزم هذه التهلكة ونضمن أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الرئيس الجورجي أنه "من المستحيل أن تعرف أية دولة ثالثة أو منظمة ثالثة أكثر منا ما هو أفضل لشعبينا ويسعدني تكثّف التعاون بين أذربيجان وجورجيا في مجال حماية المصالح المشتركة."