الرئيس إلهام علييف: الاتصالات رفيعة المستوى بين أذربيجان وجورجيا منتظمة والحوار السياسي نشط

باكو، 16 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في البيان الصحفي الذي أدلى به مع نظيره الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي 16 أبريل اليوم في باكو إنه من الطبيعي أن تتطور العلاقات السياسية وإن الاتصالات رفيعة المستوى منتظمة وإن الحوار السياسي نشط وأعني أن البلدين الصديقين والأخويين متمسكان بعضهما ببعض ويدعمان بعضهما بعضا في المنظمات الدولية على الدوام.

وأشار رئيس الدولة مرة أخرى إلى أن العدد الكثير من مشاريع الاستثمار التي تربط بلدينا لها أهمية كبيرة بالنسبة لنطاق جغرافي أوسع قائلا إن مشاريع النفط والغاز وأنابيب النفط والغاز ومشاريع النقل والاتصالات التي تنفذها أذربيجان وجورجيا بشكل مشترك لها أهمية هائلة حقا".