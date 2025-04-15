رئيس جورجيا: الصداقة متعددة القرون والسياسة المشتركة المدروسة سمحتا لنا بتحديد دور منطقتنا بشكل صحيح

باكو، 16 أبريل، (أذرتاج)

قال رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 16 أبريل اليوم في باكو إن ما هو قائم بين بلدينا من الصداقة متعددة القرون الخاصة والسياسة المشتركة المدروسة المتميزة سمح لنا بتحديد دور منطقتنا بشكل صحيح.

وأضاف رئيس جورجيا "أنا واثق من أن منطقة جنوب القوقاز الناجحة والقوية اقتصاديا والمزدهرة دخيلة مستقبلنا المشترك حيث يمكن لشعبينا أن يعيشا فيها معا بعاداتهما وتقاليدهما وليس بما يسمى بالقيم الليبرالية".