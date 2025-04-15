الرئيس إلهام علييف: يستحيل تصور أمن طاقة أوروبا بدون أذربيجان وجورجيا

باكو، 16 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في البيان الصحفي الذي أدلى به مع نظيره الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي 16 أبريل اليوم في باكو إننا إذا نتحدث اليوم عن أمن طاقة أوروبا فيستحيل تصوره بدون أذربيجان وجورجيا.

وأشار رئيس الدولة إلى أن "أذربيجان تصدّر حاليا الغاز الطبيعي إلى 12 بلدا بما فيها جورجيا ويتم هذا التصدير عبر جورجيا" مؤكدا أن الإنجازات في قطاعي النقل والاتصالات وخطوط السكك الحديدية حديثة الإنشاء والموانئ جديدة البناء قد بنت تآزرا كبيرا في كل من أذربيجان وجورجيا وأصبحت جزء لا يتجزأ من الممر الأوسط.