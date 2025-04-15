ميخائيل كافالاشفيلي: كانت جورجيا مؤيدة قوية بوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها دوماً

باكو، 16 أبريل، (أذرتاج)

قال رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي في البيان الصحفي الذي أدلى به مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 16 أبريل اليوم في باكو إن جورجيا وأذربيجان تؤيدان بحزم بسلامة أراضي وسيادة بعضهما بعضا وأود أن أشكر السيد الرئيس مرة أخرى على ذلك.

وأشار الرئيس الجورجي إلى أن جورجيا كانت مؤيدة قوية بوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها دوماً .