رئيسا أذربيجان وجورجيا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء

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رئيس جورجيا يزور ضريح حيدر علييف
- [10:51]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع رئيس جورجيا
- 15.04.2025 [23:40]
رئيس جورجيا يتعرف على مركز حيدر علييف
- 15.04.2025 [20:12]
رؤساء لجان الدفاع والأمن البرلمانية التركية يزورون حديقة النصر في باكو
- 15.04.2025 [19:47]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي
- 15.04.2025 [19:30]
وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الصين
- 15.04.2025 [17:55]
رئيس جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 15.04.2025 [16:51]
أكثر من 1800 حالة اختناق في عاصفة ترابية بالعراق
- 15.04.2025 [16:41]
عدد مواليد في أذربيجان يبلغ نحو 16 ألفا
- 15.04.2025 [15:10]
مناقشة العلاقات الأذربيجانية السورية والوضع الأمني الإقليمي
- 15.04.2025 [15:09]
عدد سكان أذربيجان يقترب من 10 ملايين و230 ألف نسمة
- 15.04.2025 [15:00]
مراكش تحتضن الدورة 3 من معرض “جيتكس إفريقيا"
- 15.04.2025 [14:51]
باكو تستضيف الاجتماع الـ11 لمنتدى هيئات تنظيم البث في البحر الأسود
- 15.04.2025 [14:45]
تساقط 30 سنتيمترا من الثلوج في قريتي خيناليق وقيريز
- 15.04.2025 [14:42]
زيادة الدخل الفردي للسكان
- 15.04.2025 [11:57]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 15.04.2025 [10:51]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 15.04.2025 [10:49]
مقتل أكثر من 450 شخص في هجوم جماعات مسلحة في دارفور
- 15.04.2025 [10:31]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 14.04.2025 [20:03]
المدير العام لمنظمة العمل الدولية يزور مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع
- 14.04.2025 [19:04]
بحث مختلف جوانب التعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة
- 14.04.2025 [18:48]
رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 14.04.2025 [18:06]
تطهير مساحة 1245.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 14.04.2025 [17:43]
مدعي خانكندي العام: تتخذ كافة الإجراءات ضد الجريمة وحماية القانون في خانكندي
- 14.04.2025 [17:27]
زلزال جديد يضرب طاجيكستان
- 14.04.2025 [17:22]
دولة قطر مهتمة بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية
- 14.04.2025 [16:30]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يزور حديقة النصر في باكو
- 14.04.2025 [16:24]
غرس أكثر من 1500 شجرة في طاشكسن ضمن عام الدستور والسيادة
- 14.04.2025 [16:17]
الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء الطرق البرية في جليل أباد
- 14.04.2025 [15:51]
القاهرة تستضيف "ترينالي مصر الدولي السادس للجرافيك"
- 14.04.2025 [14:52]
وفد البرلمان الروماني يزور ضريح الزعيم الوطني
- 14.04.2025 [13:25]
المعرض الدولي للاختراعات بجنيف يتوج الجامعة الدولية للرباط
- 14.04.2025 [13:00]
تخليد ذكرى أفراد الطاقم والركاب الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة
- 14.04.2025 [12:52]
الرئيس إلهام علييف يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية
- 14.04.2025 [12:45]
مؤتمر حول موضوع "حيدر علييف وأذربيجان السيادية" في خانكندي
- 14.04.2025 [12:05]
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة سواحل تونغا
- 14.04.2025 [11:07]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 14.04.2025 [10:55]
وفد مدينة قيصرية التركية يزور شوشا المحررة – تـــحديـــث
- 13.04.2025 [20:20]
تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور
- 13.04.2025 [19:44]
افتتاح جناح أذربيجان الوطني في معرض أوساكا كانساي إكسبو 2025
- 13.04.2025 [19:20]
رئيس حكماء الدول التركية: انتعش العالم التركي مع انتصار قره باغ
- 13.04.2025 [17:38]
مناقشة جوانب الثقافة الموحّدة والمفرقة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
- 13.04.2025 [17:00]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان
- 13.04.2025 [12:01]
وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا إمكانيات توسيع التعاون الثنائي
- 12.04.2025 [23:36]
وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي
- 12.04.2025 [22:57]
مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
- 12.04.2025 [22:41]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى تركيا
- 12.04.2025 [20:10]
مناقشة تحديات وفرص التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز ضمن منتدى أنطاليا
- 12.04.2025 [19:47]
عقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الدفاع
- 12.04.2025 [18:19]
وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي
- 12.04.2025 [17:59]
تسجيل زلزال في شاماخي
- 12.04.2025 [17:15]
الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا في أنطاليا - تحديث
- 12.04.2025 [16:21]
بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال التعليم العسكري
- 12.04.2025 [16:12]
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا
- 12.04.2025 [16:11]
جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا
- 12.04.2025 [12:09]
عقد المؤتمر العلمي المكرس لتراث ألبانيا القوقازية في الفاتيكان
- 11.04.2025 [21:55]
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [21:31]
نائب رئيس إندونيسيا يهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 11.04.2025 [20:59]
رئيس إندونيسيا يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [20:58]
عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المولدوفي
- 11.04.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء جورجيا في أنطاليا – تـــحـــديـــث
- 11.04.2025 [20:38]
وزير الطوارئ يجتمع مع سفير باكستان
- 11.04.2025 [19:36]
شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [19:28]