رئيسا أذربيجان وجورجيا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

عقد رئيسا أذربيجان إلهام علييف وجورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء في 16 أبريل نيسان اليوم في باكو.