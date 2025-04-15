مدير وكالة تنمية الإعلام يبحث مع وزيرة الثقافة والإعلام الكازاخستانية سبل تعميق التعاون الإعلامي

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

بحث المدير التنفيذي لوكالة تنمية الإعلام الأذربيجانية أحمد إسماعيلوف مع وزيرة الثقافة والإعلام الكازاخستانية عائدة بالايفا سبل تعزيز التعاون في مجال أمن المعلومات مع التأكيد على أهمية تعميق العلاقات وتحقيق مبادرات جديدة.

كما شهد الاجتماع المنعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى آسيا الوسطى للإعلام المنظم في أستانا 16 أبريل تناول الطرفين مسائل مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين وإعداد متخصصين في مجال الإعلام وتبادل الخبرات في مناهج مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة وغير الموثوقة.