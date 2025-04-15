وفد برلمان سلوفينيا يزور ضريح الزعيم القومي ومقابر الشهداء

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

زار رئيس فريق الصداقة السلوفيني الأذربيجاني البرلماني بوجان تشيبيلا مع الوفد المرافق له 16 أبريل ضريح الزعيم القومي العام حيدر علييف في المقبرة الفخرية حيث وضع إكليلا من الزهور أمام ضريح حيدر علييف تخليدا لذكراه.

كما وضعت باقة من الزهور على قبر طبيبة العيون الشهيرة الأكاديمية ظريفة علييفا إحياء لذكراها.

ثم زار وفد برلمان سلوفينيا مقابر الشهداء حيث وزعت باقات من الزهور على مقابر شهداء الوطن أبناء الشعب الأذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.