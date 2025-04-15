نائب وزير التجارة التركي يتفقد الظروف المهيأة لدى مدينة أغدام الصناعية
باكو، 16 أبريل، أذرتاج
تفقد نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجي مع الوفد المرافق له أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة من جانب دولة أذربيجان على أرضيها المحررة من الاحتلال الأرميني.
وجاء في بيان وزارة الاقتصاد أن الوفد التركي أحيط علما ببيئة الأعمال والتنازلات المواتية المهيأة لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع لدى مدينة أغدام الصناعية بما فيها الفرص الجذابة للمستثمرين والبنية التحتية الاقتصادية الشاملة وسياسة فرض الضرائب والرسومات المنخفضة فيها.
وقيل إن مدينة أغدام الصناعية الواقعة عند تقاطع مناطق البلد مع منطقة قراباغ تكسب أهمية كبيرة من حيث رفع مستوى العمالة وتنمية القطاع غير النفطي حيث إنها تعد ثاني اكبر المدن الصناعية على نطاق البلد من حيث عدد الشركات المقيمة بها علما بأن عدد الشركات المقيمة بها في الوقت الحاضر يبلغ 9 مؤسسات تعرض منتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية.
وتعرف الوفد التركي على فعاليات مؤسسات الإنتاج في المدينة الصناعية.
كما زار الوفد التركي على هامش الزيارة مدينتي خانكندي وشوشا حيث تفقد المعالم التاريخية في جولات تفقدية شملت على الاطلاع على إعمال إعادة البناء والإعمار الواسعة أيضا.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
رئيس جورجيا يزور ضريح حيدر علييف
- [10:51]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع رئيس جورجيا
- 15.04.2025 [23:40]
رئيس جورجيا يتعرف على مركز حيدر علييف
- 15.04.2025 [20:12]
رؤساء لجان الدفاع والأمن البرلمانية التركية يزورون حديقة النصر في باكو
- 15.04.2025 [19:47]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي
- 15.04.2025 [19:30]
وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الصين
- 15.04.2025 [17:55]
رئيس جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 15.04.2025 [16:51]
أكثر من 1800 حالة اختناق في عاصفة ترابية بالعراق
- 15.04.2025 [16:41]
عدد مواليد في أذربيجان يبلغ نحو 16 ألفا
- 15.04.2025 [15:10]
مناقشة العلاقات الأذربيجانية السورية والوضع الأمني الإقليمي
- 15.04.2025 [15:09]
عدد سكان أذربيجان يقترب من 10 ملايين و230 ألف نسمة
- 15.04.2025 [15:00]
مراكش تحتضن الدورة 3 من معرض “جيتكس إفريقيا"
- 15.04.2025 [14:51]
باكو تستضيف الاجتماع الـ11 لمنتدى هيئات تنظيم البث في البحر الأسود
- 15.04.2025 [14:45]
تساقط 30 سنتيمترا من الثلوج في قريتي خيناليق وقيريز
- 15.04.2025 [14:42]
زيادة الدخل الفردي للسكان
- 15.04.2025 [11:57]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 15.04.2025 [10:51]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 15.04.2025 [10:49]
مقتل أكثر من 450 شخص في هجوم جماعات مسلحة في دارفور
- 15.04.2025 [10:31]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 14.04.2025 [20:03]
المدير العام لمنظمة العمل الدولية يزور مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع
- 14.04.2025 [19:04]
بحث مختلف جوانب التعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة
- 14.04.2025 [18:48]
رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 14.04.2025 [18:06]
تطهير مساحة 1245.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 14.04.2025 [17:43]
مدعي خانكندي العام: تتخذ كافة الإجراءات ضد الجريمة وحماية القانون في خانكندي
- 14.04.2025 [17:27]
زلزال جديد يضرب طاجيكستان
- 14.04.2025 [17:22]
دولة قطر مهتمة بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية
- 14.04.2025 [16:30]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يزور حديقة النصر في باكو
- 14.04.2025 [16:24]
غرس أكثر من 1500 شجرة في طاشكسن ضمن عام الدستور والسيادة
- 14.04.2025 [16:17]
الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء الطرق البرية في جليل أباد
- 14.04.2025 [15:51]
القاهرة تستضيف "ترينالي مصر الدولي السادس للجرافيك"
- 14.04.2025 [14:52]
وفد البرلمان الروماني يزور ضريح الزعيم الوطني
- 14.04.2025 [13:25]
المعرض الدولي للاختراعات بجنيف يتوج الجامعة الدولية للرباط
- 14.04.2025 [13:00]
تخليد ذكرى أفراد الطاقم والركاب الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة
- 14.04.2025 [12:52]
الرئيس إلهام علييف يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية
- 14.04.2025 [12:45]
مؤتمر حول موضوع "حيدر علييف وأذربيجان السيادية" في خانكندي
- 14.04.2025 [12:05]
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة سواحل تونغا
- 14.04.2025 [11:07]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 14.04.2025 [10:55]
وفد مدينة قيصرية التركية يزور شوشا المحررة – تـــحديـــث
- 13.04.2025 [20:20]
تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور
- 13.04.2025 [19:44]
افتتاح جناح أذربيجان الوطني في معرض أوساكا كانساي إكسبو 2025
- 13.04.2025 [19:20]
رئيس حكماء الدول التركية: انتعش العالم التركي مع انتصار قره باغ
- 13.04.2025 [17:38]
مناقشة جوانب الثقافة الموحّدة والمفرقة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
- 13.04.2025 [17:00]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان
- 13.04.2025 [12:01]
وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا إمكانيات توسيع التعاون الثنائي
- 12.04.2025 [23:36]
وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي
- 12.04.2025 [22:57]
مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
- 12.04.2025 [22:41]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى تركيا
- 12.04.2025 [20:10]
مناقشة تحديات وفرص التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز ضمن منتدى أنطاليا
- 12.04.2025 [19:47]
عقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الدفاع
- 12.04.2025 [18:19]
وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي
- 12.04.2025 [17:59]
تسجيل زلزال في شاماخي
- 12.04.2025 [17:15]
الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا في أنطاليا - تحديث
- 12.04.2025 [16:21]
بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال التعليم العسكري
- 12.04.2025 [16:12]
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا
- 12.04.2025 [16:11]
جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا
- 12.04.2025 [12:09]
عقد المؤتمر العلمي المكرس لتراث ألبانيا القوقازية في الفاتيكان
- 11.04.2025 [21:55]
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [21:31]
نائب رئيس إندونيسيا يهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 11.04.2025 [20:59]
رئيس إندونيسيا يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [20:58]
عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المولدوفي
- 11.04.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء جورجيا في أنطاليا – تـــحـــديـــث
- 11.04.2025 [20:38]
وزير الطوارئ يجتمع مع سفير باكستان
- 11.04.2025 [19:36]
شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [19:28]