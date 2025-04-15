نائب وزير التجارة التركي يتفقد الظروف المهيأة لدى مدينة أغدام الصناعية

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

تفقد نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجي مع الوفد المرافق له أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة من جانب دولة أذربيجان على أرضيها المحررة من الاحتلال الأرميني.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد أن الوفد التركي أحيط علما ببيئة الأعمال والتنازلات المواتية المهيأة لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع لدى مدينة أغدام الصناعية بما فيها الفرص الجذابة للمستثمرين والبنية التحتية الاقتصادية الشاملة وسياسة فرض الضرائب والرسومات المنخفضة فيها.

وقيل إن مدينة أغدام الصناعية الواقعة عند تقاطع مناطق البلد مع منطقة قراباغ تكسب أهمية كبيرة من حيث رفع مستوى العمالة وتنمية القطاع غير النفطي حيث إنها تعد ثاني اكبر المدن الصناعية على نطاق البلد من حيث عدد الشركات المقيمة بها علما بأن عدد الشركات المقيمة بها في الوقت الحاضر يبلغ 9 مؤسسات تعرض منتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية.

وتعرف الوفد التركي على فعاليات مؤسسات الإنتاج في المدينة الصناعية.

كما زار الوفد التركي على هامش الزيارة مدينتي خانكندي وشوشا حيث تفقد المعالم التاريخية في جولات تفقدية شملت على الاطلاع على إعمال إعادة البناء والإعمار الواسعة أيضا.