عقد الجلسة الـ10 للجنة الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري الاقتصادي

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

عقدت في 16 أبريل اليوم الجلسة الـ10 للجنة الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري الاقتصادي في باكو وترأس الوفد الأذربيجاني الرئيس المشارك للجنة الحكومية نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفايف والوفد الصيني نائب وزير التجارة الصيني الممثل الصيني الدولي للتجارة لين جي.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الجلسة شهدت التأكيد على أن التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين قيد التطور المستمر وان أذربيجان احدى شركاء الصين الاقتصاديين التجاريين الرئيسيين كما أن البلد أكبر شريك تجاري للصين في منطقة جنوب القوقاز وقيل إن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغت 3.7 مليارات دولار او بنسبة 21 في المائة في العام الماضي فيما أكدت أذربيجان على اهتمامها بتوسيع صادرتها إلى الصين من المنتجات الزراعية والغذائية.

وشهدت الجلسة التعبير عن بلوغ حجم الاستثمارات الموجهة من الصين إلى أذربيجان 942 مليون دولار مقابل 2.1 ملياري دولار من استثمارات أذربيجان العامة في اقتصاد الصين.

وقيل إن التعاون في مجال الطاقة الخضراء يشكل أولوية استراتيجية بين البلدين.

وجرت الإشارة إلى زيادة حجم نقل الشحن العابر بين أذربيجان والصين بنسبة 86 في المائة او قدر 387 ألف طن عام 2024م.

وتم التشديد خاصة على وجود إمكانات واسعة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني فيما عرضت على الجانب الصيني مشاريع البنية التحتية الحديثة قيد التنفيذ فيها والآفاق الاقتصادية المستقبلية في هذا المجال.

وابلغ الجانب الصيني أن منتجات الرمان والبندق واللوز الأذربيجانية بجانب النبيذ المصدرة إلى الصين تشهد الرغبة الكبيرة والاهتمام مع الإشارة إلى وجود إمكانات واسعة لزيادة أحجام الصادرات منها.

وتقدم الجانب الصيني بمقترح زيادة عدد دور أذربيجان التجارية في الصين.

وقيل إن التعاون السياحي بين الطرفين يتطور بنجاح حيث إن التدفق المتبادل للسياح يزداد من عام لآخر حيث تم تسجيل زيادة ملحوظ في عدد السياح الصينيين الزائرين أذربيجان العام الماضي.

واتفق الطرفان على إنشاء فريق عمل للتعاون الاستثماري.

وفي ختام الجلسة وقع الجانبان على محضر الجلسة الـ10 بجانب توقيع مذكرة تفاهم في إنشاء فريق عمل للتعاون الاستثماري.