رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس جورجيا

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في 16 أبريل اليوم مع رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي مع الوفد المرافق له على هامش زيارته الرسمية البلد.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الرئيس الجورجي تفقد قاعة الاجتماع العام البرلماني ثم تعرف على معروضات صالة حيدر علييف التذكارية ووقع في كتاب ضيوف الشرف.

قالت غفاروفا إن قيام الرئيس الجورجي بزيارة خارجية أولى أذربيجان دليل على الصداقة والأخوة بين الشعبين على غرار رمزها إلى الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الجورجية.

وأشارت إلى أن العلاقات البرلمانية الثنائية في المستوى العالي منوهة في هذا السياق إلى فعاليات فريقي الصداقة البرلمانيين فيما أكدت على تعاون نواب البرلمانين على الساحات الدولية تعاونا وثيقا.

واكد الرئيس الجورجي على أهمية قيامه بأول زيارة خارجية له أذربيجان مضيفا أن اللقاءات التي عقدها مع الرئيس إلهام علييف اليوم كانت مفيدة جدا من حيث المزيد من تعميق العلاقات المتبادلة فيما لفت إلى أن العلاقات الجورجية الأذربيجانية والشراكة الاستراتيجية بينهما نموذج على سائر البلدان.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين شباب البلدين من حيث أهميتها لمستقبل البلدين.

وقال الرئيس الجورجي إن توقيع معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا يضمن الاستقرار الإقليمي.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر المواضيع أيضا.