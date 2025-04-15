رئيس جورجيا يختتم زيارته أذربيجان

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

اختتم رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي 16 أبريل نيسان اليوم زيارته الرسمية التي قام بها أذربيجان.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار حيدر علييف الدولي بباكو العاصمة على شرف الضيف الرفيع.

وكان في وداع الرئيس الجورجي على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف ومسؤولون آخرون.