وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

نائب رئيسة المجلس الوطني يجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي

نائب رئيسة المجلس الوطني يجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

اجتمع نائب رئيسة المجلس الوطني ضيافت عسكروف في 16 أبريل اليوم مع رئيس لجنة الدفاع الوطني البرلمانية التركي خلوصي أكار مع الوفد المرافق له.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن أذربيجان وتركيا يجابهان ضغوطا بسبب انتهاجهما سياسة مستقلة وينبغي لهما توحيد القوى والجهود أمام التصدي لتلك الضغوط.

وابلغ أكار أن كلا البلدين يتخذان خطوات لازمة كلها من اجل حماية الأمن القومي ورفاهية المجتمع.

وشدد أكار على أن موقف الرئيس إلهام علييف من جمهورية شمال قبرص التركية يحظى بالتقدير والثناء.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

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