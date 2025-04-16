الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفيرة الصين الجديدة لدى أذربيجان – تـــحديـــث

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف أوراق اعتماد سفيرة جمهورية الصين الشعبية المفوضة وفوق العادة لدى جمهورية أذربيجان لو ماي في 17 أبريل.

وبعد حفل التسليم والتسلم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع السفيرة.

وقال رئيس الدولة إن العلاقات الأذربيجانية الصينية لها طابع الشراكة الاستراتيجية متذكرا بالامتنان اجتماعه مع رئيس الصين شي جينبين وتبني الإعلان المشترك معه حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العام الماضي.

واكد الرئيس إلهام علييف على شمول التعاون الأذربيجاني الصيني على مجالات واسعة تحوي مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة والإنسانية وغيرها. كما تناول رئيس الدولة التعاون الناجحة للبلدين ضمن المنظمات الدولية مشيرا إلى الدعم المتبادل.

وشدد الرئيس إلهام علييف على تأييد أذربيجان بسياسة "الصين الموحدة" على الدوام.

وقال رئيس الدولة إن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يجمع البلدان على النطاق الجغرافي الواسع كونه مشروعا يروج التعاون مشيرا إلى أن أذربيجان من البلدان الأولى التي قدمت دعمها لمبادرة الصين هذه.

واكد الرئيس إلهام علييف على استكمال بناء جميع مشاريع البنية التحتية في أذربيجان مع كون بضعة مشاريع قيد التنفيذ منوها إلى وجود إمكانيات واسعة للتعاون بين البلدين من حيث تنمية الممر الأوسط.

ونقلت السفيرة تحيات الرئيس الصيني شي جينبين إلى الرئيس الأذربيجانية.

وأعرب رئيس الدولة عن الامتنان من التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو إلى الرئيس الصيني أيضا.

وقالت السفيرة ماي إن الصين تؤيد بتنمية أذربيجان الناجحة بقيادة الرئيس إلهام علييف. وشددت على دعم الصين على الدوام سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها. وأشارت السفيرة إلى أن العلاقات القائمة بين البلدين لها طابع الصداقة والشراكة الاستراتيجية مبلغة أنها لن تدخر جهدا إلا وستبذله في سبيل مواصلة تطور العلاقات.

تطرقت السفيرة ماي إلى دور الزعيم القومي العام حيدر علييف في تنمية العلاقات الصينية الأذربيجانية مؤكدة على مواصلة تطور أذربيجان الناجح اليوم على أساس تراث الزعيم القومي العام الغني.