الرئيس إلهام علييف يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا – تـــحديـــث

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 17 أبريل نائبة رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا وزيرة الخارجية وشؤون أوروبا تانيا فايون.

وشهد الاجتماع التعبير عن الارتياح من تطور العلاقات السياسية بين البلدين مع الإشارة إلى عقد المشاورات السياسية على مستوى وزارتي الخارجية مؤخرا.

وقال رئيس الدولة إن أذربيجان تعير أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع بلدان البلقان.

وارتكز الاجتماع على تناول تطور تعاون أذربيجان مع منطقة البلقان في مجال الطاقة ومن ضمنها مع سلوفينيا بينما جرى تبادل وجهات نظر حول الآفاق في هذا المجال. وجرى التشديد على وجوب تنمية العلاقات بين دوائر أعمال البلدين من اجل توسيع علاقاتهما الاقتصادية التجارية.

وتمت الإشارة خلال المحادثات إلى أهمية الممر الأوسط. وقيل إن هذا الممر أحدُ شرايين النقل المهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية التجارية بين أوروبا والصين وذلك يقدم إمكانات مواتية لشركات سلوفينية أيضا. ونوقشت في هذا السياق مسائل تعاون بين موانئ أذربيجان وسلوفينيا.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.