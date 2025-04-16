عقد اجتماع ثلاثي لممثلي وزارات خارجية جورجيا وأذربيجان وأرمينيا في تبليسي

تبيليسي، 17 أبريل، (أذرتاج)

قالت وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوخوريشفيلي إنه يعقد في تبليسي اجتماع ثلاثي لممثلي وزارات خارجية جورجيا وأذربيجان وأرمينيا مفيدة أن اجتماع الدبلوماسيين يهدف إلى تبادل وجهات النظر والأفكار بين البلدان الثلاثة بشأن الاتجاهات المحتملة التي ستضع الأساس لعملية التعاون الثلاثي.

كما قال نائب وزير الخارجية الجورجي الأول لاشا دارساليا في تصريحه للصحفيين إن الاجتماع سيناقش فرص التعاون الثلاثي ويتم تحديد مجالات الاهتمام المحتملة للدول الثلاث ومجالات التعاون الممكنة حتى تتمكن دول المنطقة من تطوير نهج مشترك تجاه عدد من القضايا. وتكون هذه هي الاتجاهات الرئيسية لمناقشة اليوم.