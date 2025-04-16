توقيع مذكرة تعاون بين شركتين أذربيجانية وسلوفينية

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

تم على هامش منتدى الأعمال الأذربيجاني السلوفيني المنعقد في باكو التوقيع على مذكرة تعاون بين هيكلي الأعمال في البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة تتضمن التعاون بين شركة "كونترون" السلوفينية وشركة "بيستكومب" الأذربيجانية.