وزير الخارجية: أذربيجان مؤيدة بالحوار وبمناقشة المسائل مع أرمينيا

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مصرحا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون 17 أبريل في باكو إن أذربيجان مؤيدة بممارسة الحوار وبمناقشة المسائل مع أرمينيا.

كما أضاف الوزير بايراموف أن الاتصالات المكثفة مع أرمينيا تواصل في السنوات الأخيرة موضحا "أني كان لي لقاء مع وزير الخارجية الأرميني في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي وأعتبر هذا اللقاء مفيدا للغاية ورغم أن مثل هذه اللقاءات لا تؤدي إلى حلٍّ شامل للمسائل فإنها مهمة من حيث العرض المُتبادل لمختلف مواقف الطرفين وحججهما وكان ذلك اللقاء مفيدا في هذا الصدد".