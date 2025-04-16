وزير الخارجية: هناك فرص تعاون لشركات سلوفينية في قراباغ وزنكزور الشرقية

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مصرحا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع أبريل نائبة رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا وزيرة الخارجية وشؤون أوروبا تانيا فايون 17 أبريل في باكو إنا نعتقد أن هناك فرص تعاون لشركات سلوفينية أيضا في قراباغ وزنكزور الشرقية.

وأشار إلى إحاطة الوزيرة السلوفينية علما مفصلا بأعمال إعادة البناء والإعمار والترميم المنفَّذة في قراباغ وزنكزور الشرقية مضيفا "أن منتدى الأعمال يُعقد اليوم بمشاركة شركات أذربيجانية وسلوفينية ويجري بالفعل توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سلوفينيا ومن المُقرَّر إجراء مناقشات حول مشاريع مُحدَّدة في إطار منتدى الأعمال اليوم وقد تمَّ التوصل إلى اتفاقيات أولية بين بعض الشركات".