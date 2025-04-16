وزيرة الخارجية السلوفينية: هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري مع أذربيجان

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قالت نائبة رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا وزيرة الخارجية وشؤون أوروبا تانيا فايون مصرحة في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 17 أبريل إن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري بين أذربيجان وسلوفينيا.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء السلوفينية إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة ليس كافيا ومن الواجب تطوير العلاقات في مجالات أخرى من الاقتصاد أيضا أكدت على "أننا مهتمون بالتعاون في بناء محطات الطاقة الكهرومائية وكذلك في مجالي العلوم والسياحة وقد أبدت شركات سلوفينية اهتمامها بهذه المجالات".