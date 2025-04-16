وزيرة الخارجية السلوفينية: السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيكون له فوائد عديدة للمنطقة

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قالت نائبة رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا وزيرة الخارجية وشؤون أوروبا تانيا فايون مصرحة في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 17 أبريل إن سلوفينيا مهتمة بإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكدت الوزيرة السلوفينية على "أنني أرحب باستكمال نص اتفاقية السلام وأدعو كلا الجانبين إلى اتخاذ خطوات لازمة لتوقيع هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن وسيعود السلام بفوائد عديدة على المنطقة حيث إن هذا سيهيئ ظروفا مناسبة لتنفيذ مبادرات تجارية متنوعة وسيحقق نتائج إيجابية داخل المنطقة وخارجها على حد سواء وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون هذه العملية قناة تواصل مهمة تربط الشرق بالغرب".