سلوفينيا تعتزم إنشاء مشروع مشترك مع أذربيجان في صناعة السيارات

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

قال أمين وزير الاقتصاد والسياحة والرياضة السلوفيني ميتيا بلاقانيه في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأذربيجاني السلوفيني إنه من الممكن توسيع علاقات التعاون في مجال الترانزيت والنقل عبر ميناء "كوبر" السلوفيني على البحر الأدرياتيكي.

وقال إن صناعة السيارات تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سلوفينيا مضيفا أن " سلوفينيا تتعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات صناعة السيارات مثل مرسيدس وبي إم وي وتوجد في بلدنا مصانع كبيرة تابعة لقطاع صناعة السيارات ويمكننا إقامة مؤسسات مشتركة مع أذربيجان في هذا المجال والتعاونُ على نطاق واسع وبدءُ عملية الإنتاج" فيما أوضح أن التنمية الاقتصادية في أذربيجان تتيح إنشاء شركات كبيرة للإنتاج والمعالجة.

وتناول أمين وزير الاقتصاد السلوفيني العلاقات السياحية الثنائية مشيرا إلى وجود إمكانيات سياحية هائلة في أذربيجان أيضا فيما أكد أن حوالي 6.6 مليون سائح يزورون سلوفينيا سنويا. وقال "يمكننا تقديم فرص تفضيلية للسياح من أذربيجان ويمكن للتبادل السياحي أن يدعم تطوير قطاع السياحة في كلا الطرفين وأن يزيد دخل الشركات العاملة في هذا المجال وقد تلقى المواطنون السلوفينيون معلومات وافية عن أذربيجان في السنوات الأخيرة ويريدون زيارة هذا البلد الجميل".