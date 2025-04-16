أصول صندوق النفط الحكومي تتجاوز 62.7 مليار دولار

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

جاء في بيان صندوق النفط الحكومي للإيرادات والنفقات في الفترة ما بين أشهر يناير - مارس من عام 2025 أن أصول صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني بلغت 62 مليارا و740.2 مليون دولار إلى يوم 31 مارس العام الحالي وذلك بزيادة قدرها 4.5 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024 (60031.4 مليون دولار).

وبلغت إيرادات ميزانية الصندوق خلال هذه الفترة 3 مليارات و249.2 مليون مانات وبلغت نفقات الميزانية 3 مليارات و643.3 مليون مانات.

وواشار الصندوق في البيان إلى أن ارتفاع أصول الصندوق في الربع الأول من العام الجاري تشكل بشكل رئيسي على حساب الإيرادات من إدارة الأموال والإيرادات خارج الميزانية.