تجاوز إيرادات صندوق النفط من تنفيذ اتفاقيات النفط والغاز هذا العام 3 مليارات مانات

باكو، 17 أبريل، (أذرتاج)

جاء في بيان صندوق النفط الحكومي للإيرادات والنفقات في الفترة ما بين أشهر يناير - مارس من عام 2025 أن إيرادات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني من تنفيذ اتفاقيات النفط والغاز خلال الفترة ما بين اشهر يناير - مارس من العام الجاري 3 مليارات و17.2 مليون مانات بما في ذلك مليارين و251.9 مليون مانات من بيع النفط والغاز المربح و765.3 مليون مانات من مدفوعات المكافآت وإيرادات العبور.

وجاء في بيان الصندوق أن الصندوق حصل خلال الفترة المذكورة على 2001.6 مليون مانات من حقل "أذري – جيراق - جونشلي" و181.9 مليون مانات من حقل "شاه دنيز".