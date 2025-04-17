وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية فرص التعاون في مختلف المجالات

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نائب رئيس وزراء سلوفينيا وزيرة الخارجية وشؤون أوروبا تانيا فايون في لقاءين انفرادي وموسع الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وسلوفينيا وآفاق التنمية بما فيه تكثيف الحوار السياسي وزيادة التواصل رفيع المستوى وفرص التعاون في مختلف المجالات.

وشهد اللقاءين التشديد على اعتماد العلاقات الأذربيجانية السلوفينية على مبادئ الصداقة والاحترام والتعاون مع الإشارة إلى احتفال البلدين بالذكرى السنوية الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما فيما أكد الطرفان على أهمية كبيرة للحوار السياسي والزيارات رفيعة المستوى والعلاقات البرلمانية والتبادل الاقتصادي والإنساني من حيث تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والكيمياء والصيدلية والسياحة وغيرها بجانب توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية التجارية.

وتم التشديد على الأهمية الكبيرة للتعاون الأذربيجاني السلوفيني في سياق فعاليات عملية إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة في قراباغ وزنكزور الشرقية وكذلك ضمن ممرات النقل الدولية ومنطقة آلات الاقتصادية الحرة.

وأحاط الوزير بايراموف وزيرة الخارجية السلوفينية علما مفصلا بالوضع الإقليمية في الفترة مع بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ومشكلة التهديد بالألغام ومكافحتها وعودة اللاجئين السابقين إلى مسقط رؤوسهم فيما لفت انتباه الوزيرة السلوفينية إلى الطور الحالي لمفاوضات اتفاقية السلام الأذربيجانية الأرمينية والى العوامل التي تمنع هذه العملية ولا سيما إلى اعتماد دستور أرمينيا على المطالب الترابية ضد أذربيجان والى مسألة إلغاء المؤسسات التي قد فقدت أهميتها مثل مجموعة منسك.

وبحث الجانبان كذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون ضمن المنصات الدولية.

وعقد عقب الاجتماع مؤتمر صحفي حيث أدلى الوزيران ببيانين فيما ردا على أسئلة صحفيين.