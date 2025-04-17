وزير الخارجية يبحث مع سفير فلسطين أوضاع الشرق الأوسط خاصة في غزة

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

تسلم وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 17 أبريل اليوم إلى نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين الجديد لدى أذربيجان احمد متاني.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الوزير بايراموف هنأ السفير الفلسطيني بمناسبة تعيينه متمنيا له نجاحا في عمله الدبلوماسي في البلد.

وفي الاجتماع المنعقد عقب حفل التسليم والتسلم بحث الوزير بايراموف مع السفير الفلسطيني مسائل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أذربيجان وفلسطين وأوضاع الشرق الأوسط ولا سيما في قطاع غزة بجانب المسائل الخاصة بجهود بناء السلام والاستقرار في الإقليم في الفترة ما بعد الصراع.

وتناول الطرفان تطور التعاون الأذربيجاني الفلسطيني في عدد من المجالات ولا سيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والإنسانية مع الإشارة إلى وجود آفاق توسيع الشراكة ضمن المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها منظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي.

وناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة فيما جرى التأكيد مرة أخرى على أهمية وجوب حماية وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة المشكلات الإنسانية وعلى تأييد أذربيجان بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حلا سلميا بما يواكب مع معايير ومبادئ القانون الدولي ومن ضمنها القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الأممي على أساس "مبدأ الدولتين".

واستلفت بالامتنان إلى المساعدات المقدمة من طرف أذربيجان إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني المعاني من النزاع.

وقدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة حول الوضع الإقليمية في الفترة مع بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ومشكلة التهديد بالألغام ومكافحتها وعودة اللاجئين السابقين إلى مسقط رؤوسهم فيما لفت انتباه الوزيرة السلوفينية إلى الطور الحالي لمفاوضات اتفاقية السلام الأذربيجانية الأرمينية والى العوامل التي تمنع هذه العملية ولا سيما إلى اعتماد دستور أرمينيا على المطالب الترابية ضد أذربيجان والى مسألة إلغاء المؤسسات التي قد فقدت أهميتها مثل مجموعة منسك.

ورفع السفير الفلسطيني الشكر على الاستقبال مفيدا انه من دواعي الاعتزاز تعيينه سفيرا في أذربيجان مضيفا انه يبذل قصارى جهده في سبيل مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.