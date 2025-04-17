وزير الخارجية: إعادة بناء التواصل بين مناطقنا الغربية ونخجوان لها أهمية خاصة بالنسبة لنا

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مصرحا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون 17 أبريل في باكو إن أحد الجوانب الرئيسية في عملية المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان هو إعادة ترسيم وتخطيط الحدود وكذلك نشاط اللجنتين الحكوميتين في هذا المجال.

وأشار الوزير بايراموف إلى التوصل إلى تقدم مهم في هذا المال ضمن التواصل المكثف الممارس مع أرمينيا في السنوات الأخيرة موضحا الاتفاق الأول جرى التوصل إليه لأول مرة عبر المفاوضات عام 2024م حيث جرى تحقيق عملية تحرير 4 قرى تابعة لمحافظة قازاخ التي كانت تحت احتلال أرمينيا منذ أوائل 1990م وتستمر الاتصالات بين لجنتي الحكومتين ومن المتوقع استمرار هذه العملية في الأشهر القادمة أيضا وتتخذ أذربيجان موقفا متفائلا من هذه العملية ككل.

وأضاف الوزير بايراموف أن المسألة المهمة الأخرى هي إعادة بناء تواصل النقل بين البلدين مفيدا أن قضية إعادة بناء التواصل دون مانع بين مناطق أذربيجان الغربية ونخجوان هي موضوع المفاوضات منذ الفترة الطويلة وللأسف لم يتم التوصل حتى الآن إلى نتيجة ملموسة في هذا المجال وتستعد أذربيجان للمضي قدما في هذه القضية ولكن أرمينيا لم تنفذ بعدُ الاتفاقية وتكسب إعادة بناء التواصل بين المناطق الغربية ونخجوان تواصلا مباشرا أهمية خاصة بالنسبة لنا بجانب فتح خطوط الاتصالات العامة.