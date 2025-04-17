حكمت حاجييف ينشر صورة حول زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي خانكندي وشوشا

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

نشر مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير دائرة السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف صورة في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس عن زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في أذربيجان خانكندي وشوشا.

أفادت وكالة أذرتاج انه كتب في ذيل الصورة المنشورة "هبطنا في مطار فضولي برفقة ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد. ونزور شوشا وخانكندي ونجتمع مع طلاب جامعة قراباغ في خانكندي وإن إعادة إعمار وتحوّل قراباغ وزنكزور الشرقية بعد النزاع أمرٌ مثيرٌ للإعجاب!"