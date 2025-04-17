مديرة وكالة دعم المنظمات غير الحكومية: خصصت ما يقرب من 22 مليون مانات للمشاريع خلال الأربع سنوات الأخيرة

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

قالت المديرة التنفيذية لوكالة دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في أذربيجان آيكون علييفا في مؤتمر صحفي مكرس للذكرى السنوية الرابعة على تأسيس الوكالة إن الوكالة خصصت في السنوات الأربع الماضية ما يقارب 22 مليون مانات لدعم المبادرات التي تقوم بها هذه المنظمات.

وأوضحت علييفا أن الوكالة تلقت عن المنظمات غير الحكومية 3965 مقترح مشروع في مسابقات المنح التي جرت خلال هذه الفترة وتم تمويل 2214 منها.