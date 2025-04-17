وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

مديرة وكالة دعم المنظمات غير الحكومية: خصصت ما يقرب من 22 مليون مانات للمشاريع خلال الأربع سنوات الأخيرة

مديرة وكالة دعم المنظمات غير الحكومية: خصصت ما يقرب من 22 مليون مانات للمشاريع خلال الأربع سنوات الأخيرة

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

قالت المديرة التنفيذية لوكالة دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في أذربيجان آيكون علييفا في مؤتمر صحفي مكرس للذكرى السنوية الرابعة على تأسيس الوكالة إن الوكالة خصصت في السنوات الأربع الماضية ما يقارب 22 مليون مانات لدعم المبادرات التي تقوم بها هذه المنظمات.

وأوضحت علييفا أن الوكالة تلقت عن المنظمات غير الحكومية 3965 مقترح مشروع في مسابقات المنح التي جرت خلال هذه الفترة وتم تمويل 2214 منها.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

سفير فنزويلا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
  • ١٦.٠٤.٢٠٢٥ [١٧:١٦]

سفير فنزويلا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

مدير وكالة تنمية الإعلام يبحث مع وزيرة الثقافة والإعلام الكازاخستانية سبل تعميق التعاون الإعلامي
  • ١٦.٠٤.٢٠٢٥ [١٦:٣٤]

مدير وكالة تنمية الإعلام يبحث مع وزيرة الثقافة والإعلام الكازاخستانية سبل تعميق التعاون الإعلامي

وزير العمل والضمان الاجتماعي يبحث مع نائبة وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية آفاق التعاون
  • ١٥.٠٤.٢٠٢٥ [١٦:٠٦]

وزير العمل والضمان الاجتماعي يبحث مع نائبة وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية آفاق التعاون

عدد مواليد في أذربيجان يبلغ نحو 16 ألفا
  • ١٥.٠٤.٢٠٢٥ [١٥:١٠]

عدد مواليد في أذربيجان يبلغ نحو 16 ألفا

عدد سكان أذربيجان يقترب من 10 ملايين و230 ألف نسمة
  • ١٥.٠٤.٢٠٢٥ [١٥:٠٠]

عدد سكان أذربيجان يقترب من 10 ملايين و230 ألف نسمة

باكو تستضيف الاجتماع الـ11 لمنتدى هيئات تنظيم البث في البحر الأسود
  • ١٥.٠٤.٢٠٢٥ [١٤:٤٥]

باكو تستضيف الاجتماع الـ11 لمنتدى هيئات تنظيم البث في البحر الأسود

المدير العام لمنظمة العمل الدولية يزور مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع
  • ١٤.٠٤.٢٠٢٥ [١٩:٠٤]

المدير العام لمنظمة العمل الدولية يزور مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع

تطهير مساحة 1245.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
  • ١٤.٠٤.٢٠٢٥ [١٧:٤٣]

تطهير مساحة 1245.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي

دولة قطر مهتمة بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية
  • ١٤.٠٤.٢٠٢٥ [١٦:٣٠]

دولة قطر مهتمة بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية

الرئيس إلهام علييف يهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان

  • [19:26]

مديرة وكالة دعم المنظمات غير الحكومية: خصصت ما يقرب من 22 مليون مانات للمشاريع خلال الأربع سنوات الأخيرة

  • [18:55]

وفد عسكري من كازاخستان يزور وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة في أذربيجان

  • [18:40]

ممثلو السلك الدبلوماسي يصلون إلى مدينة شوشا

  • [17:49]

تلاميذ مدارس الربيع بالمغرب في خدمة الديبلوماسية الموازية (صور)

  • [17:02]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتعرفان على المشاريع المنفذة في أراضي مركز سي بريز الترفيهي

  • [15:17]

الدار البيضاء تحتضن المهرجان الدولي للموسيقى جازابلانكا

  • [14:25]

الممثل الخاص للرئيس: التغييرات التي تشهدها الأراضي المحررة لا تقتصر على مشاريع البناء بل تمثل استعادة للعدالة والتاريخ والثقافة

  • [12:03]

حكمت حاجييف: المتهمون بارتكاب جرائم حرب يُمثُلون أمام القضاء في محاكمات علنية وشفافة

  • [11:53]

حكمت حاجييف ينشر صورة حول زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي خانكندي وشوشا

  • [11:44]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 69 دولارا

  • [10:33]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:27]

صدور العدد الجديد من النسخة العربية لمجلة "التراث"

  • [10:09]

ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون في أذربيجان يبدأون زيارتهم إلى مدينتي خانكندي وشوشا

  • [10:07]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 17.04.2025 [22:27]

وزير الخارجية: إعادة بناء التواصل بين مناطقنا الغربية ونخجوان لها أهمية خاصة بالنسبة لنا

  • 17.04.2025 [20:56]

وزير الخارجية يبحث مع سفير فلسطين أوضاع الشرق الأوسط خاصة في غزة

  • 17.04.2025 [20:14]

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية فرص التعاون في مختلف المجالات

  • 17.04.2025 [19:39]

تجاوز إيرادات صندوق النفط من تنفيذ اتفاقيات النفط والغاز هذا العام 3 مليارات مانات

  • 17.04.2025 [19:04]

لقاء بين قائدي القوات الجوية الأذربيجانية والصربية

  • 17.04.2025 [18:54]

أصول صندوق النفط الحكومي تتجاوز 62.7 مليار دولار

  • 17.04.2025 [18:36]

نائب الوزير: أعمال إعادة التأهيل والبناء والإعمار المنفذة في قراباغ وزنكزور الشرقية مهدت أرضية ملائمة لعقد هذا المنتدى

  • 17.04.2025 [18:20]

مدير محمية شوشا: تم ترميم أكثر من 27 آثرا في شوشا حتى الآن

  • 17.04.2025 [18:01]

الممثل الخاص للرئيس: نحو 1400 نسمة يعيشون في مدينة شوشا

  • 17.04.2025 [17:37]

سلوفينيا تعتزم إنشاء مشروع مشترك مع أذربيجان في صناعة السيارات

  • 17.04.2025 [17:08]

وزيرة الخارجية السلوفينية: السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيكون له فوائد عديدة للمنطقة

  • 17.04.2025 [16:38]

وزيرة الخارجية السلوفينية: هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري مع أذربيجان

  • 17.04.2025 [16:31]

وزير الخارجية: هناك فرص تعاون لشركات سلوفينية في قراباغ وزنكزور الشرقية

  • 17.04.2025 [16:23]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا – تـــحديـــث

  • 17.04.2025 [16:12]

وزير الخارجية: أذربيجان مؤيدة بالحوار وبمناقشة المسائل مع أرمينيا

  • 17.04.2025 [15:30]

الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفيرة الصين الجديدة لدى أذربيجان – تـــحديـــث

  • 17.04.2025 [14:53]

توقيع مذكرة تعاون بين شركتين أذربيجانية وسلوفينية

  • 17.04.2025 [14:39]

عقد اجتماع ثلاثي لممثلي وزارات خارجية جورجيا وأذربيجان وأرمينيا في تبليسي

  • 17.04.2025 [14:15]

عقد المنتدى الثقافي الأول للعالم الإسلامي في شوشا

  • 17.04.2025 [12:45]

إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا

  • 17.04.2025 [12:26]

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إندونيسيا

  • 17.04.2025 [11:02]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 17.04.2025 [10:57]

ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية

  • 17.04.2025 [10:55]

رئيسا أذربيجان وجورجيا يدليان ببيانين صحفيين – تـــحديـــث

  • 16.04.2025 [21:04]

نائب رئيسة المجلس الوطني يجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي

  • 16.04.2025 [20:34]

رئيس جورجيا يختتم زيارته أذربيجان

  • 16.04.2025 [20:28]

رئيس الأركان العامة يبحث مع نظيره السلوفاكي آفاق تطوير التعاون العسكري

  • 16.04.2025 [20:26]

رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس جورجيا

  • 16.04.2025 [20:12]

عقد الجلسة الـ10 للجنة الأذربيجانية الصينية للتعاون التجاري الاقتصادي

  • 16.04.2025 [19:41]

رئيس مدرسة باكو العليا للنفط يبحث مع سفير إسبانيا توسيع التعاون الأكاديمي

  • 16.04.2025 [18:59]

مركز "يارات" يدشن معرضا جماعيا في "البحر ذات يوم" – صور

  • 16.04.2025 [17:30]

سفير فنزويلا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 16.04.2025 [17:16]

نائب وزير التجارة التركي يتفقد الظروف المهيأة لدى مدينة أغدام الصناعية

  • 16.04.2025 [17:10]

وفد برلمان سلوفينيا يزور ضريح الزعيم القومي ومقابر الشهداء

  • 16.04.2025 [16:43]

وزير الدفاع يبحث مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي مسائل الأمن الإقليمي

  • 16.04.2025 [16:39]

مدير وكالة تنمية الإعلام يبحث مع وزيرة الثقافة والإعلام الكازاخستانية سبل تعميق التعاون الإعلامي

  • 16.04.2025 [16:34]

رئيسا أذربيجان وجورجيا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء

  • 16.04.2025 [16:23]

الهجمات السيبرانية إشكالية عالمية مقلقة عابرة للحدود

  • 16.04.2025 [15:28]

ميخائيل كافالاشفيلي: كانت جورجيا مؤيدة قوية بوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها دوماً

  • 16.04.2025 [15:17]

الرئيس إلهام علييف: يستحيل تصور أمن طاقة أوروبا بدون أذربيجان وجورجيا

  • 16.04.2025 [15:07]

رئيس جورجيا: الصداقة متعددة القرون والسياسة المشتركة المدروسة سمحتا لنا بتحديد دور منطقتنا بشكل صحيح

  • 16.04.2025 [15:02]

الرئيس إلهام علييف: الاتصالات رفيعة المستوى بين أذربيجان وجورجيا منتظمة والحوار السياسي نشط

  • 16.04.2025 [14:42]

الرئيس الجورجي: يسعدني تكثّف التعاون بين أذربيجان وجورجيا في حماية المصالح المشتركة

  • 16.04.2025 [14:33]

الرئيس إلهام علييف: إن المشاريع التي تنفذها جورجيا وأذربيجان لها أهمية كبيرة بالنسبة لنطاق جغرافي أوسع

  • 16.04.2025 [14:26]

رئيسا أذربيجان وجورجيا يجتمعان على حدة

  • 16.04.2025 [11:48]

رئيس جورجيا يزور ضريح حيدر علييف

  • 16.04.2025 [10:51]

رئيس جورجيا يزور مقابر الشهداء في باكو

  • 16.04.2025 [10:46]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع رئيس جورجيا

  • 15.04.2025 [23:40]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزوران حضانة الأطفال رقم 1 ومؤسسة الخدمات الاجتماعية للأطفال رقم 1 في باكو

  • 15.04.2025 [20:35]

رئيس جورجيا يتعرف على مركز حيدر علييف

  • 15.04.2025 [20:12]

رؤساء لجان الدفاع والأمن البرلمانية التركية يزورون حديقة النصر في باكو

  • 15.04.2025 [19:47]

رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي

  • 15.04.2025 [19:30]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 15.04.2025 [19:00]

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الصين

  • 15.04.2025 [17:55]

رئيس جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

  • 15.04.2025 [16:51]

أكثر من 1800 حالة اختناق في عاصفة ترابية بالعراق

  • 15.04.2025 [16:41]

وزير العمل والضمان الاجتماعي يبحث مع نائبة وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية آفاق التعاون

  • 15.04.2025 [16:06]

عدد مواليد في أذربيجان يبلغ نحو 16 ألفا

  • 15.04.2025 [15:10]

مناقشة العلاقات الأذربيجانية السورية والوضع الأمني الإقليمي

  • 15.04.2025 [15:09]

وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير خارجية ماليزيا مسائل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

  • 15.04.2025 [15:07]

عدد سكان أذربيجان يقترب من 10 ملايين و230 ألف نسمة

  • 15.04.2025 [15:00]

مراكش تحتضن الدورة 3 من معرض “جيتكس إفريقيا"

  • 15.04.2025 [14:51]

باكو تستضيف الاجتماع الـ11 لمنتدى هيئات تنظيم البث في البحر الأسود

  • 15.04.2025 [14:45]

تساقط 30 سنتيمترا من الثلوج في قريتي خيناليق وقيريز

  • 15.04.2025 [14:42]

رؤساء لجان الدفاع والامن في البرلمانات الأعضاء في جمعية برلمانات الدول التركية يزورون ضريح الزعيم الوطني

  • 15.04.2025 [12:37]

زيادة الدخل الفردي للسكان

  • 15.04.2025 [11:57]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 15.04.2025 [10:51]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 15.04.2025 [10:49]

مقتل أكثر من 450 شخص في هجوم جماعات مسلحة في دارفور

  • 15.04.2025 [10:31]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 15.04.2025 [01:00]

الشاهد من الأصل الأرمني: سبق أن أرسل القائد العام للجيش الأرمني وازغين سركيسيان الأسلحة من يريفان إلى الأراضي الأذربيجانية

  • 14.04.2025 [20:53]

رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني

  • 14.04.2025 [20:03]

نائب وزير خارجية ليتوانيا يحاط علما بالتحديات القائمة أمام عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

  • 14.04.2025 [19:25]

المدير العام لمنظمة العمل الدولية يزور مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع

  • 14.04.2025 [19:04]

بحث مختلف جوانب التعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة

  • 14.04.2025 [18:48]

رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني

  • 14.04.2025 [18:06]

تطهير مساحة 1245.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي

  • 14.04.2025 [17:43]

مدعي خانكندي العام: تتخذ كافة الإجراءات ضد الجريمة وحماية القانون في خانكندي

  • 14.04.2025 [17:27]

زلزال جديد يضرب طاجيكستان

  • 14.04.2025 [17:22]

دولة قطر مهتمة بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية

  • 14.04.2025 [16:30]

رئيس مجلس الشيوخ الروماني يزور حديقة النصر في باكو

  • 14.04.2025 [16:24]

غرس أكثر من 1500 شجرة في طاشكسن ضمن عام الدستور والسيادة

  • 14.04.2025 [16:17]

الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء الطرق البرية في جليل أباد

  • 14.04.2025 [15:51]

القاهرة تستضيف "ترينالي مصر الدولي السادس للجرافيك"

  • 14.04.2025 [14:52]

وفد البرلمان الروماني يزور ضريح الزعيم الوطني

  • 14.04.2025 [13:25]