الرئيس إلهام علييف يهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفصح إلى المجتمع المسيحي الأرثوذكسي في أذربيجان إن أذربيجان التي تتمتع بتقاليد غنية في التسامح لم تشهد في أي فترة من تاريخها تمييزاً على أساس الدين أو المذهب وأن التنوع الإثني والثقافي قد تم الحفاظ عليه حتى اليوم.

وأشار الرئيس علييف إلى أن تعزيز وترويج ثقافة التعايش المشترك القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والقيم الاجتماعية والأخلاقية المتقدمة هي من أبرز توجهات سياسة الدولة.

وأضاف رئيس الدولة قائلاً: "اليوم في مجتمعنا الذي يسوده التضامن الوطني والمعنوي وبيئة التسامح النموذجية يحتل المجتمع المسيحي مكانة مميزة. ويسرني أن أشير إلى أن مواطنينا من ذوي المعتقدات المسيحية يتم تمثيلهم بشكل مناسب في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد ويقدمون مساهمات كبيرة في تطوير وتقدم وطننا الحبيب أذربيجان".

وأعرب الرئيس علييف عن تمنياته لمجتمعنا المسيحي في أذربيجان بأجواء عيد الفصح السعيدة والفرح والرفاهية مؤكداً أن هذا العيد يجسد مشاعر التجديد والرحمة واللطف.