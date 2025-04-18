تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور

كنجة، 18 أبريل، أذرتاج

دفن رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو مناسب نماز أوغلو مهدييف ومقيم قرية قوفلارسان في محافظة ساموخ بمقابر شهداء القرية مسقط رأسه بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد مهدييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به جثمان الشهيد إلى أفراد أسرته.

يذكر أن الجندي مناسب نماز أوغلو مهدييف أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي قرية حسنريز بمحافظة أقدره عام 1992م .