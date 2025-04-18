الكشف عن دين دولة أذربيجان

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة المالية في تقريرها الصادر بشأن تنفيذ موازنتي الدولة والإجمالية للربع الأول من عام 2025م إن حجم الدين الخارجي للدولة حتى تاريخ 1 أبريل من العام الجاري بلغ 5 مليارات و75 مليون دولار.

وجاء فيه أن الدين الخارجي شكل نسبة 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الجاري.

أما الدين الداخلي للدولة فأشار التقرير إلى بلوغه خلال الفترة المذكورة 18 ملياراً و1.3 مليون مانات ما يعادل 13.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وبذلك بلغ إجمالي دين أذربيجان العام حتى 1 أبريل 26 ملياراً و628 مليوناً و830 ألف مانات.