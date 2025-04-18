وزارة المالية تعلن المبالغ المنفقة في الربع الأول من هذا العام لأعمال إعادة البناء والإعمار وإزالة الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

أعلنت وزارة المالية الأذربيجانية في تقريرها الخاص بتنفيذ ميزانية الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري عن استخدام أكثر من 812.3 مليون مانات في الربع الأول من العام الحالي من إجمالي المخصصات المخطط لها للمشاريع المتعلقة بإعادة بناء وإعمار واستعادة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وجاء في تقرير الوزارة انها استفادت بذلك 20.3 في المائة مما خصص لها من الميزانية السنوية المقررة للمشاريع التنموية في الأراضي المحررة مفيدة أن هذه المبالغ تشمل 682.6 مليون مانات تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية بما في ذلك إنشاء وصيانة الطرق وبناء المجمعات السكنية وترميم محطات البث الإذاعي والتلفزيوني.

وأبانت أنها خصصت 109.7 مليون مانات لمشاريع تتعلق بالصحة والثقافة والرياضة في حين أنفقت 20 مليون مانات لتنفيذ عمليات إزالة الألغام من تلك الأراضي.

تأتي هذه الخطط ضمن جهود الحكومة الأذربيجانية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير بنية تحتية حديثة في المناطق التي تم تحريرها بما يساهم في إعادة الحياة إلى هذه المناطق ويعزز التنمية المستدامة في البلد.