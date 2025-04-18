عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأذربيجاني والسلوفيني للتعاون الاقتصادي

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأذربيجاني والسلوفيني للتعاون الاقتصادي في العاصمة باكو.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية أن الاجتماع افتُتح بكلمة ترحيبية ألقاها وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان أنار علييف الذي أشار فيها إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في التوسع على أساس علاقات الصداقة. وأوضح أن 12 وثيقة تعاون قد تم توقيعها بين الجانبين في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على الدور المهم الذي تلعبه مجموعات العمل البرلمانية في تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار الوزير علييف إلى أن بطل الشعب الأذربيجاني في مقاومة الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية في سلوفينيا، بطل الاتحاد السوفييتي مهدي حسينزاده، المعروف باسم "ميخائيلو"، يُعد رمزًا قويًا للصداقة بين الشعبين. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة بنسبة 67 في المائة خلال الشهرين الأولين من هذا العام، كما نوه بعقد 7 منتديات أعمال أذربيجانية سلوفينية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالي العمل والتوظيف. كما شدد على أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والصحة والثقافة والسياحة والرياضة وغيرها، معتبرًا أن الاجتماع الحالي يشكل فرصة جيدة لبحث آفاق جديدة للتعاون.

ومن جانبها أكدت نائبة رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية تانيا فايون على عمق علاقات الصداقة بين البلدين، معربة عن ارتياحها للجهود المبذولة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدة أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ الشراكة الثنائية بين البلدين.

بدوره أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة السلوفيني ميتيا بلاغانيا الذي يترأس فريق العمل المشترك عن الجانب السلوفيني على التزامهم بتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أهمية المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع في توسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وشهد الاجتماع تقديم عروض من قبل ممثلي مختلف المؤسسات الأذربيجانية والسلوفينية، ومناقشة سبل توسيع جدول أعمال التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم والثقافة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة والسياحة والاستثمار، إلى جانب التعاون في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع وقّع نائب وزير المالية الأول في أذربيجان أنار كريموف والأمين العام لوزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة السلوفيني ميتيا بلاغانيا، على محضر الاجتماع بصفتهما رئيسين مشاركين لفريق العمل المشترك.