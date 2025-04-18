وزير الطاقة الأذربيجاني يشارك في عرض مشروع تغويز مدينة كورتشا الألبانية

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

شارك وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف في الفعالية المخصصة لتقديم مشروع "نور" لمد شبكة الغاز في مدينة كورتشا الألبانية.

وجاء في بيان وزارة الطاقة أن الفعالية شهدت حضور رئيس وزراء ألبانيا إدي راما ونائبته وزيرة البنية التحتية والطاقة بليندا بالوكو وعمدة المدينة وعدد من النواب والمدير التنفيذي لشركة "سوكار بلقان" مراد حيدروف حيث تم عرض مراحل تطوير المشروع والخطوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الألباني إدي راما "إن دعم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تنفيذ هذه المبادرة لا يُقدّر بثمن فهو أكبر صديق لألبانيا والشعب الألباني ويأتي هذا المشروع في مرحلة إستراتيجية ومهمة لألبانيا التي أصبحت على أعتاب التحول إلى أكبر منتج للطاقة في المنطقة. ولا يمكن إنجاح مثل هذه المشاريع الإستراتيجية إلا من خلال التعاون الدولي ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع الصديق بحلول نهاية عام 2026 لتزويد سكان كورتشا بالغاز".

من جانبه وصف الوزير شهبازوف المشروع بأنه تجسيد للرؤية الإستراتيجية والقرارات التي يتخذها قائدا البلدين لتطوير شراكة قائمة على الصداقة ونتيجة مهمة للعلاقات الثنائية رفيعة المستوى والتعاون في مجال الطاقة.

وأشار الوزير شهبازوف إلى أن الرئيس إلهام علييف يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مؤكدًا أن قطاع الطاقة يُعد اتجاهًا استراتيجيًا في هذه الشراكة وأن البلدين كعضوين في ممر الغاز الجنوبي يتعاونان بنجاح في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وتنويع مصادر الإمداد حيث تم نقل 45.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر الأراضي الألبانية إلى الأسواق الأوروبية حتى الآن.

كما أضاف الوزير شهبازوف " مشروع مد شبكة الغاز في مدينة كورچا سيتم تنفيذه من خلال استثمارات أذربيجانية وبواسطة شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ويُعد المشروع الخطوة الأولى في تطوير البنية التحتية للغاز في ألبانيا ويحمل أهمية إستراتيجية ورمزية حيث سيساهم في تنويع إمدادات الطاقة ودعم أجندة المناخ وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية مثل الفحم والخشب وستتحول ألبانيا من بلد عبور إلى بلد مستهلك ومستقبل للغاز".