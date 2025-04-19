النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة عيد الفصح

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا صورة على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الفصح.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل الصورة المنشورة "أتقدم بأحرّ التهاني إلى جميع أبناء الطائفة المسيحية في أذربيجان بمناسبة عيد الفصح المجيد."