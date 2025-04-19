نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تشارك في عرض أوبرا "سندريلا"

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في عرض أوبرا "سندريلا" التي قدّمها طاقم مكون من 200 عضو من مسرح هليكُون أوبرا موسكو العالمي في قصر حيدر علييف.

وحضر العرض النائب الأول للمدير العام لوكالة تاس الروسية للأنباء ميخايل غوسمان والمخرج المسرحي والسينمائي الشهير يولي غوسمان والمقدم التلفزيوني والممثل والشخصية العامة والسياسية ابن الملحن الأذربيجاني ليونيد وينشتاين نائب المدير العام والمنتج العام لقناة أن تي في الروسية تيمور وينشتاين وأفراد عائلته ورئيس أكاديمية باكو للموسيقى باسم أوزير حاجيبايلي الفنان الشعبي فارهاد بدالبايلي إضافة إلى شخصيات عامة وسياسية أخرى.

وجرى عرض أول أوبرا "سندريلا" في باكو على مسرح أكاديمية أذربيجان للأوبرا والباليه عام 1985 وبعد 35 عامًا تم إبداع تحولات مذهلة وساحرة على مسرح هليكُون أوبرا باستخدام الديكورات الواسعة والتقنيات الهولوغرافية الحديثة.

وتركز حبكة الأوبرا التي تستند إلى الحكاية الأسطورية لشارل بيرو على انتصار الخير والجمال على الشر والكراهية. وقد جذب الراوي المضياف المشاهدين من جميع الأعمار إلى اللعبة المثيرة. كما شاهد الجمهور الأشياء التي تأتي إلى الحياة: القرعة تتحول إلى عربة لامعة، والفئران تتحول إلى خيول جميلة وسندريلا تتحول إلى أميرة وكل ضيف في المسرح كان قادرًا على تجربة "الحذاء الزجاجي".

ومخرج العرض هو إيليا إيلين والمدير الفني هو ديمتري بيرتمن.

وأثارت الأوبرا اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور.