تسجيل زلزال في أذربيجان
باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)
وقع زلزال على بعد 6 كم شرق محطة شيكي، على حدود شيكي - أوغوز.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الجمهوري أن قوة الزلزال الذي تم تسجيله في الساعة 08:31 بالتوقيت المحلي بلغت 4 درجات.
وكان مركز الزلزال على عمق 17 كيلومترا.
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