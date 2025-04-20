وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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تسجيل زلزال في أذربيجان

تسجيل زلزال في أذربيجان

باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)

وقع زلزال على بعد 6 كم شرق محطة شيكي، على حدود شيكي - أوغوز.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الجمهوري أن قوة الزلزال الذي تم تسجيله في الساعة 08:31 بالتوقيت المحلي بلغت 4 درجات.

وكان مركز الزلزال على عمق 17 كيلومترا.

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