تسجيل زلزال في أذربيجان

باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)

وقع زلزال على بعد 6 كم شرق محطة شيكي، على حدود شيكي - أوغوز.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الجمهوري أن قوة الزلزال الذي تم تسجيله في الساعة 08:31 بالتوقيت المحلي بلغت 4 درجات.

وكان مركز الزلزال على عمق 17 كيلومترا.