نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور فيتنام

هانوي، 21 أبريل، (أذرتاج)

قامت نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في إطار زيارتها فييت نام بعقد عدد من اللقاءات في 21 أبريل.

والتقت ليلى علييفا في كلية هانوي للتجارة والسياحة ممثلين عن الصناعات الإبداعية وقادة المؤسسات التعليمية، اضافة إلى الخريجين الفييت ناميين الذين تلقوا تعليمهم في أذربيجان خلال الحقبة السوفييتية.

وشهد اللقاء الاشارة إلى أن كلية هانوي للتجارة والسياحة التي تأسست عام 1965 تُعد من أكبر وأهم المؤسسات التعليمية في هذا المجال بفييت نام، حيث تضم نحو 3000 طالب وتوفر أكثر من 50 برنامجاً تعليمياً على مختلف المستويات الأكاديمية والمهنية.

كما جرى التأكيد على العلاقات القائمة بين جمهوريتي أذربيجان وفييت نام الاشتراكية في مختلف المجالات وعلى الصداقة المتينة بين الشعبين مع تسليط الضوء على الإسهامات الاستثنائية للزعيم الوطني حيدر علييف في ترسيخ هذه العلاقات.

وأشار المتحدثون إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى فييت نام عام 2014 فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وأن المشاريع التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف برئاسة السيدة الأولى ونائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تسهم في تطوير هذه العلاقات بما في ذلك مشاريع تعليمية واجتماعية تشمل فييت نام أيضاً. وفي هذا الإطار تم التذكير ببناء مدرسة ابتدائية في محافظة ها جيانغ بدعم من المؤسسة.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومساهمات الزعيم الوطني حيدر علييف في تعزيز الصداقة بين البلدين والشعبين والعلاقات رفيعة المستوى القائمة حالياً بين أذربيجان وفييت نام إضافة إلى مناقشة آفاق توسيع هذه العلاقات من خلال مشاريع تعليمية واجتماعية جديدة تنفذها المؤسسة.

كما عُقد لقاء مع الخريجين الفييت ناميين الذين درسوا في مختلف الجامعات الأذربيجانية خلال الأعوام 1968-1990. وأُشير إلى الدور البارز الذي لعبه هؤلاء الخريجون في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، حيث ارتفع عدد الطلاب الفييت ناميين الذين درسوا في أذربيجان بعد زيارة حيدر علييف إلى فييت نام عام 1983 وبلغ عددهم في الحقبة السوفييتية نحو 5000 طالب.

وفي ختام اللقاء قُدم إلى كلية هانوي للتجارة والسياحة شهادة دعم مالي من مؤسسة حيدر علييف.

كما تم تنظيم عرض لأصناف من المطبخ الأذربيجاني قدّمه الطاهي الشهير ونائب رئيس الجمعية العالمية للشواء دافيد إسرافيلوف.