ليلى علييفا تزور مدرسة للمكفوفين في هانوي

هانوي، 21 أبريل، (أذرتاج)

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مدرسة "نغوين دينه تشيو" الثانوية في هانوي ضمن زيارتها فييت نام.

وبعدما اطلعت ليلى علييفا على البيئة التعليمية في المدرسة قدمت معلومات عن مشاريع المؤسسة في مجال دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع والتعليم الشامل في بلدنا.

وأشير خلال اللقاء إلى توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة حيدر علييف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تيسير وصول المكفوفين وضعاف البصر إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهو ما يهدف إلى تعزيز اندماج هذه الفئة في المجتمع وتمكينها من الحصول على المعرفة عبر الوسائل الرقمية. كما تم التأكيد على أن المؤسسة أنشأت مطبعة ضمن المدرسة الداخلية الخاصة بالمكفوفين لطباعة الكتب والمناهج بطريقة بريل.

وقدّمت ليلى علييفا شهادة دعم مالي من مؤسسة حيدر علييف للمدرسة الفييت نامية للمكفوفين في إطار دعم التعليم الشامل كما أُعلن أن المؤسسة ستتبرع بعدد من الأجهزة التعليمية دعماً لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

يُذكر أن المدرسة تأسست عام 1982 لتعليم الأطفال المكفوفين ومنذ عام 1988 أصبحت تقبل الطلاب ضعاف البصر أيضاً. وتضم حالياً نحو 1800 طالب من بينهم 145 من ذوي الإعاقة البصرية.

وتعمل الكوادر التدريسية في المدرسة على تدريس المواد الأكاديمية وتطوير نموذج التعليم الشامل حيث تم تأسيس نظام متكامل لهذا الغرض. وتتمثل مهمة المدرسة في ضمان فرص تعليم متساوية وتعزيز الاستقلالية والاندماج المجتمعي.