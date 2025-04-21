عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والعراق

بغداد، 21 أبريل، (أذرتاج)

زار نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان يالتشين رفييف جمهورية العراق.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الزيارة شملت عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة بغداد حيث ترأس الوفد الأذربيجاني نائب وزير الخارجية يالتشين رفييف بينما ترأس الجانب العراقي نائب وزير الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم.

وناقش الجانبان خلال المشاورات سبل تطوير العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والإنسانية والبرلمانية إضافة إلى التعاون متعدد الأطراف في ضمن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

كما جرت مناقشة التعاون الثنائي في إطار مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب29.

وقدم الجانب الأذربيجاني معلومات حول الوضع في الفترة ما بعد النزاع وعملية السلام وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق الجارية في الأراضي المحررة وعمليات إزالة الألغام وعودة المواطنين إلى ديارهم.

وتبادل الطرفان الآراء حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى نائب الوزير رفييف وزيرة الاتصالات العراقية والرئيسة المشاركة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومتي أذربيجان والعراق السيدة هيام الياسري حيث تم التأكيد على إسهامات اللجنة في تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية والاعراب عن الثقة بأن الاجتماع المقبل للجنة المقرر عقده في باكو سيدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام.

والتقى نائب الوزير كذلك نائب وزير البيئة العراقي جاسم عبد العزيز حمادي حيث ناقشا رئاسة أذربيجان الناجحة لمؤتمر الكوب29 وآفاق التعاون في مجال التغير المناخي.

وزار رفييف مركز "رواق بغداد للسياسات العامة" حيث عقد لقاءً مع مدير المركز عباس الأنـباري وشارك في مائدة مستديرة ضمت قيادات وباحثي المركز وقدّم خلالها عرضاً حول سياسة أذربيجان الخارجية ورئاستها لمؤتمر الكوب29 وموقفها من التطورات الإقليمية والدولية وآفاق التعاون مع العراق كما أجاب عن أسئلة الحضور.

وتم خلال المائدة المستديرة إطلاع المشاركين على أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق التي تنفذها أذربيجان في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني.