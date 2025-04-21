وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أقاليم

قافلة من 34 عائلة أخرى تصل إلى قرية صاريجالي مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى

باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)

إن القافلة التالية المتضمنة 34 عائلة مكونة من 141 شخص من اللاجئين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية إقامة مؤقتة التي تم توديعها في 21 أبريل اليوم إلى قرية صاريجالي بمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني صلت قبل قليل إلى المناطق المذكورة.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن حوالي 40 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.

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