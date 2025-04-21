رياضيان أذربيجانيان يشاركان في كأس العالم للجمباز الفني في القاهرة

القاهرة، 21 أبريل، (أذرتاج)

سينافس الرياضيان الاذربيجانيان رسول أحمدوف ورامن دميروف في كأس العالم للجمباز الفني في مدينة القاهرة عاصمة مصر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي للجمباز (FIG) ان الاتحاد المصري للجمباز ينظم بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري، وذلك بصالة 1 في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 100 لاعب ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويشارك في البطولة 20 دولة وهم: "الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازاخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – أوزبكستان – مصر البلد المضيف".