الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس مكتب الكرسي الرسولي في وفاة البابا فرنسيس

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تعزية إلى رئيس مكتب الكرسي الرسولي الكاردينال كفين فاريل في وفاة البابا فرنسيس.

وكتب الرئيس علييف فيها أن المجتمع الدولي والعالم الكاثوليكي فقد بارتحاله رجل الدين المتبحر والشخصية البارزة ذات الأخلاق العالية مضيفا أن البابا فرنسيس تعود إليه الخدمات منقطعة النظير لتطور وتعزز علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان والكرسي الرسولي.

ونقل الرئيس إلهام علييف باسمه وباسم شعب أذربيجان أحر التعازي وصادق المواساة إلى الكاردينال فاريل ودولة الكرسي الرسولي وجميع الكاثوليكيين عبر العالم.