وزير الخارجية يبحث مع نائبة وزير الخارجية الفييت نامي شؤون التعاون ضمن المنظمات الدولية

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نائبة وزير الخارجية الفييت نامي ليه ثي ثو هانقين مع الوفد المرافق لها حالة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين البلدين وكذلك الأوضاع الإقليمية والدولية.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية الزيارات والتواصل المتبادلين وكذلك آلية المشاورات السياسية في الحفاظ على الحوار السياسي الموجود وتطويره بين البلدين.

ولفت الطرفان إلى وجود فرص واسعة لتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وامن الطاقة والزراعة والإنسانية والسياحة والتعليم وغيرها مع الإشارة إلى أهمية فعاليات اللجنة الأذربيجانية الفييت نامية الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني من حيث الاستفادة الكاملة من الفرص الموجودة.

ونوقشت مسائل التعاون ضمن المنظمات الإقليمية والدولية ومن ضمنها منظمات الأمم المتحدة والتفاعل وبناء الثقة في آسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها.

وتم التشديد كذلك على أهمية القرارات التاريخية المتخذة خلال دورة مؤتمر المناخ الكوب29 في أذربيجان.

وقدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة حول الوضع الإقليمية في الفترة مع بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ومشكلة التهديد بالألغام ومكافحتها وعودة اللاجئين السابقين إلى مسقط رؤوسهم فيما لفت انتباه الوزيرة السلوفينية إلى الطور الحالي لمفاوضات اتفاقية السلام الأذربيجانية الأرمينية والى العوامل التي تمنع هذه العملية ولا سيما إلى اعتماد دستور أرمينيا على المطالب الترابية ضد أذربيجان والى مسألة إلغاء المؤسسات التي قد فقدت أهميتها مثل مجموعة منسك.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وجرى نفس اليوم اجتماع التشاور السياسي بين وزارتي خارجية الأذربيجان وفييت نام حيث ترأس الوفد الأذربيجاني نائب وزير الخارجية إيلنور محمدوف والوفد الفييت نامي نائبة وزير الخارجية ليه ثي ثو هانق.