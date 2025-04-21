الرئيس إلهام علييف: نوسع التعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لوكالة شينخوا الصينية إننا نوسع التعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وفي هذا الاتجاه تم تحقيق نجاحات كبيرة بالفعل.

وأضاف الرئيس علييف أنه باستخدام موقعها الجغرافي المتميز وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة في تدفق البضائع عبر أراضي أذربيجان تواصل البلد تطوير ممرات النقل الدولية بنشاط وإنشاء بنية تحتية حديثة وزيادة القدرة الاستيعابية لهذه الممرات من خلال المزيد من الاستثمارات.